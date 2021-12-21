Сайты, продающие поддельные сертификаты, дипломы и права, будут блокировать без суда

В РФ приняли поправку о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные QR-коды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В РФ внесли поправку в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Госдума приняла ее во втором чтении во вторник 21 декабря, пишет ТАСС. Поправка предусматривает внесудебную блокировку сайтов, продающих поддельные сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов, дипломы о высшем образовании, военные билеты и водительские права.

Процедура блокировки подобных ресурсов будет выглядеть так: генпрокурор РФ или его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ресурсам, предлагающим поддельные документы, «предоставляющие права или освобождающие от обязанностей».

Изначально законопроект предполагал блокировку сайтов, оправдывающих экстремизм. Внесенная в него поправка касается любых размещенных в сети объявлений о поддельных медицинских справках и других документах.

Ранее на kp.ru специалист в сфере международного здравоохранения рассказал, что стоит за подделками QR-кодов и как это повлияет на пандемию коронавируса.