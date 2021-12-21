Путин подписал закон о региональной власти

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России. Соответствующий документ во вторник, 21 декабря, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон определяет принципы деятельности органов власти регионов. Подразумевается, что он поможет привести публичную власть к единой системе функционирования и усовершенствует ее организацию в регионах.

В документе прописаны такие положения, как то, что губернатор может потерять должность по распоряжению президента РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Также глава государства может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.

Новый закон исключает норму, по которой глава региона не мог быть избран на этот пост более двух сроков подряд. Теперь число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов.

При этом новый документ сохраняет запрет на использование слова "президент" в названии должности губернатора.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подписал закон о создании на базе Центробанка РФ информационной платформы "Знай своего клиента". Соответствующий документ опубликован во вторник, 21 декабря, на официальном портале правовой информации.