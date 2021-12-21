Экипажи МКС примут участие в экспериментах по имитации полета на Марс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экипажи Международной космической станции примут участие в эксперименте по имитации полёта на Марс, в ходе которого планируется задержка связи и возвращение экипажа на Землю без спасателей. От этом во вторник, 21 декабря, рассказал заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов

«Планируется такой вариант, что экипаж после возвращения на Землю проведет день-два возле спускаемого аппарата, то есть к нему спасатели не подойдут. Там будет доставлено оборудование, что они якобы только что выполнили посадку на поверхность планеты, Луна или Марс не имеет значения», - заявил он, отметив, что все это необходимо для того, чтобы отработать вопросы активности и деятельности, а также дать оценку работоспособности, то есть оценить, какой объем задач возможно выполнять.

На МКС также собираются отработать вопросы автономности. В рамках этого эксперимента на станции до пяти минут намерены задержать связь, чтобы посмотреть, насколько меняется взаимодействие экипажа и центра управления полетом на Земле, а также возможность экипажа работать автономно.

«МКС будет являться неким симулятором для полета к Марсу», - отметил замдиректора.

Напомним, в сентябре американский робот Perseverance («Настойчивость»), который исследовал поверхность Марса, со второй попытки сумели получить первые пробы грунта Красной планеты.