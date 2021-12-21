Зеленский заявил, что Украина готова к режиму прекращения огня в Донбассе

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украина готова к режиму прекращения огня в самопровозглашенных республиках Донбасса. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, но отметил, что переговоры по данной проблеме в трёхсторонней группе идут сложно.

«Что касается режима тишины. Сейчас, сегодня, проходит заседание … Мне кажется, заседание трехсторонней контактной группы завтра также. Сложные переговоры. Ничего нового в этом вопросе, несмотря на праздники … Я считаю, все готовы к прекращению огня», - заявил украинский лидер, отметив, что эти переговоры всегда сложные.

Кроме того, президент Украины заявил о готовности начать диалог с Москвой в любом формате, в том числе и в режиме тет-а-тет, однако подчеркнул, что на сегодняшний день он не контактирует со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, в минувшую субботу, 18 декабря, в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что со стороны Украины произошел обстрел территории Луганской народной республики (ЛНР) после 15 дней тишины. Позже в Народной милиции непризнанной республики сообщили, что они открыли ответный огонь по украинским позициям в Донбассе после гибели ополченца.