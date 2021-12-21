В России нашли способ увеличить турпоток на 10,5 миллиона человек

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко Фото: кадр видео

Во вторник, 21 декабря, прошло заседание под председательств вице-премьера Дмитрия Чернышенко. На нем были, в частности, представлены первые инвестиционные проекты и подготовленные корпорацией комплексные мастер-планы курортов в Адыгее и на Камчатке.

Также в мероприятии приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, заместитель министра экономического развития России Сергей Галкин, глава Росимущества Вадим Яковенко, заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Адыгея Марат Кумпилов.

В ходе заседания совет директоров корпорации "Туризм.РФ" под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко одобрил участие Корпорации в уставном капитале первых 53 инвестиционных проектов. Их реализация позволит увеличить турпоток на 10,5 миллиона человек.

"Сегодня совет директоров Корпорации «Туризм.РФ» одобрил запуск со следующего года первых 53 инвестиционных проектов, о которых на прошлой неделе я докладывал президенту. Они позволят создать в 27 регионах страны в ближайшее время доступные курорты для наших граждан, прирост 15 тыс. рабочих мест и на 10,5 млн человек увеличить совокупный турпоток по всем субъектам. Президент поручил ускориться, поэтому все работаем на эту задачу", - рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Отмечается, что на строительство туристических объектов будет направлено около 36,5 млрд рублей. Общая стоимость реализации всех проектов оценивается в 387 млрд рублей, часть из которых уже поступили в Корпорацию.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, отобранные проекты призваны обеспечить рост рабочих мест, рост ВРП и в целом прорыв региональных экономик. По словам вице-премьера, в 2022-2023 годах будут сданы не менее 10 туристических территорий с номерным фондом 2500 мест, а всего по итогам реализации всех проектов планируется создать 21 тысяч номеров.

Напомним, корпорация Туризм.РФ создана по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина для привлечения инвестиций в строительство туристических объектов за счет снижения инвестиционной и кредитной нагрузки на реализуемые в сфере туризма проекты. Корпорация также направляет средства на финансирование разработки мастер-планов туристических территорий, которые дадут возможность подходить к строительству инфраструктуры туризма системно, с учетом многих факторов – от экономики и социальной сферы до экологии.

Как ранее писал сайт kp.ru, новый национальны маршрут «Христианский Крым» появится в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». О развитии туристско-паломнического направления в Республике Крым говорилось на встрече заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко и Митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).