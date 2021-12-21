США запросили у Нидерландов экстрадицию подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Дубникова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нидерланды получили запрос от Вашингтона об экстрадиции российского гражданина Дениса Дубникова, которого задержали по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Северная Голландия Илзе де Хейр.

«Мы получили запрос из США о его экстрадиции. После этого мы попросили суд назначить дату судебного заседания», - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря, которая отметила, что на сегодняшний день еще не известно, когда состоится судебное слушание по данному делу.

Напомним, Дубникова задержали в Нидерландах по запросу США в ноябре этого года из-за обвинений в отмывании денег в интересах киберпреступников. По словам адвоката россиянина Аркадия Буха, российскому гражданину в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам, где в итоге и был задержан.

Как писал сайт kp.ru, в случае признания Дубникова виновным в США ему может грозить срок до 20 лет. Сам подозреваемый вину не признает.