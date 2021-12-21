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Происшествия21 декабря 2021 16:44

Российские военные пострадали при сходе лавины в Южной Осетии

Троих из пяти уже удалось вытащить из-под завала
Наталья СМИРНОВА
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Несколько военнослужащих вытащили из-под завала живыми. Фото: Яринская Ирина

Несколько военнослужащих вытащили из-под завала живыми. Фото: Яринская Ирина

В Южной Осетии во вторник, 21 декабря, сошла лавина. В результате инцидента пострадали несколько человек, среди которых российские военнослужащие.

Как сообщает глава МЧС республики Ацамаз Бестауты, всего под лавину попали пять человек. Спасателям уже удалось вытащить из-под завала троих. Они живы и им оказывается медицинская помощь.

"Там российские военные, охрана тоннеля. Их кабинку накрыло лавиной", - сообщил ТАСС Ацамаз Бестауты.

Еще два человека пока не найдены. Поисковые работы продолжаются.

Как ранее писал сайт kp.ru, 21 декабря в социальных сетях появилось видео схождения двух снежных лавин со склонов горы Чегет в Кабардино-Балкарии. Тонны снега упали к территории расположенного рядом отеля, а снежная пыль накрыла все домики туристов. Люди успели снять, как лавина накрывает место отдыха.