Зеленский заявил о готовности начать диалог с Россией в любом формате

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать диалог с Москвой в любом формате, в том числе и в режиме тет-а-тет со своим российским коллегой Владимиром Путиным, отметив, что не боится контактов с российской стороной.

«Мы готовы встречаться с Российской Федерацией, мы этого не боимся, в любом формате, с любыми нашими партнерами… Мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, нам всё равно, в каком формате», - сказал украинский лидер, но при этом обратил внимание на то, что на сегодняшний день он не контактирует с российским лидером.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Зеленский также заявил, что Украина готова к режиму прекращения огня в самопровозглашенных республиках Донбасса, отметив, что переговоры по данной проблеме в трёхсторонней группе ведутся, однако, по его словам, эти переговоры всегда сложные.