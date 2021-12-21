Зеленский заявил, что предъявление обвинений Порошенко не повлияет на ситуацию в стране

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предъявление обвинений в государственной измене экс-главе страны Петру Порошенко. Он заявил, что это никак не повлияет на ситуацию внутри незалежной.

"Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства. На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24".

Президент отметил, что в целом не думает над этим вопросом, так как он находится в ведении правоохранительных органов, а не главы государства. Как сообщил Зеленский, его беспокоит только то, что "свозят людей с разных областей", чтобы "за копейку" те поддержали Петра Порошенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший президент Украины Петр Порошенко, которому накануне предъявили обвинение в государственной измене, пообещал вернуться в незалежную в первой половине января.