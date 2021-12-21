Минздрав Южной Осетии: Двое попавших под лавину российских военных погибли

Несколько военнослужащих вытащили из-под завала живыми. Фото: Яринская Ирина

Минздрав Южной Осетии сообщил о результатах операции по спасению российских военнослужащих, которые попали под сход лавины во вторник, 21 декабря. По данным ведомства, двое из них скончались.

Отмечается, что всего под сход лавины попали пять человек. Двое из них были обнаружены живыми и направлены в больницу. Еще двое погибли - первый по пути в лечебное учреждение, второй был найден мертвым. Еще одного российского военного продолжают искать спасатели на месте схода лавины.

Как сообщал глава МЧС республики Ацамаз Бестауты, лавиной накрыло кабинку, в которой находились российские военные, охранявшие туннель на этой территории.

Ранее сайт kp.ru писал, что поисковые работы на горе в Южной Осетии продолжаются. Сотрудники МЧС спасают российских военных, которые оказались под снежными завалами.