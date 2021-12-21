Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" возвращается в Минск без посадки в аэропорту прибытия

Причины смены маршрута пока неизвестны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", вылетевший в Ташкент в 20:15 по минскому времени, возвращается в аэропорт вылета. Лайнер рейса B2755 должен был прибыть столицу Узбекистана через 5 часов, но так и не сел в аэропорту прибытия.

Как свидетельствуют данные ресурса flightradar24, долетев до Быхова самолет Boeing 737 развернулся, сделал несколько кругов в небе и взял курс на Минск. Перед этим он сделал множество кругом над Березино, пролетев вокруг населенного пункта не один раз.

Причины смены курса пока неизвестны, пишет Sputnik.

Как ранее писал сайт kp.ru, белорусская авиакомпания «Белавиа» рассказала о работе в условиях новых санкций ЕС. В обращении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что новые ограничения ЕС практически не отразятся на возможности выполнения полетов.