Петр Бирюков: На Люберецких очистных сооружениях завершился второй этап реконструкции

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства города.

На Люберецких очистных сооружениях продолжается масштабная реконструкция.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили второй этап работ, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Здесь проведена модернизация системы биологической очистки первого блока, введены в эксплуатацию комплексы отстойников, цех сгущения осадка, резервуары для сточных вод, пре- и постаэрации, реконструировано здание главного машинного зала».

По его словам, при реконструкции очистных сооружений внедряются новейшие технологии, многие из которых используются в России впервые.

«Например, во время второго этапа смонтированы установки ацидофикации, с помощью которых повышают концентрацию органических соединений в стоке для последующего глубокого удаления фосфора, - рассказал Петр Бирюков. - Эта технология позволит улучшить качество возвращаемой в природу воды».

При модернизации очистных сооружений особое внимание уделяется вопросам качества атмосферного воздуха.

«Все новые объекты, процессы в которых могут сопровождаться неприятными запахами, изначально проектировались с учетом размещения оборудования очистки вентиляционных выбросов, - пояснил заммэра. - Комплекс мероприятий в этом направлении позволит минимизировать появление запахов».

Реконструкцию Люберецких очистных сооружений планируют завершить в 2023 году.