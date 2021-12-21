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Общество21 декабря 2021 20:36

Звездный дизайнер посоветовала, каким нарядам отдать предпочтение для встречи Нового года

Тигр любит натуральные ткани, так что о синтетике в эту ночь стоит забыть
Елена АКИМОВА
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Звездный дизайнер посоветовала, каким нарядам отдать предпочтение для встречи Нового года

Звездный дизайнер посоветовала, каким нарядам отдать предпочтение для встречи Нового года

Фото: EAST NEWS

Какой наряд выбрать для встречи главной ночи года? Ответ на тот вопрос знает дизайнер Аника Керимова, в нарядах которой можно увидеть Машу Распутину, Лолиту, Анастасию Волочкову, Наташу Королеву, Азизу и других знаменитостей.

Эксперт дала совет, что подойдет для встречи года Голубого Тигра. По ее словам, в этом году нужно отдать предпочтение нарядам исключительно из натуральных тканей.

Конечно же, самым актуальным будет голубой цвет, но Тигр допускает коричневый, бирюзовый, песочный, изумрудный и глубокий синий. Не забывайте про оттенки металлика: в эту новогоднюю ночь также будут актуальны наряды серебристой и золотой расцветки.

- Можно выбрать тигровый принт, а вот от рисунков, имитирующих кожу змеи или леопарда, лучше отказаться, - комментирует дизайнер сайту mk.ru.

Никакой обнаженки в эту ночь. Идеально подойдут наряды классических фасонов, но они могут допускать замысловатые детали, например, интересные рукава или разрезы в пределах нормы.

Особо шикарно будут смотреться наряды с перьями страуса, платья с кристаллами Сваровски.

- Если есть желание встретить Новый года в брючном костюме, то это прекрасное решение. Главное условие: он должен быть изготовлен из натуральных тканей,- заключила дизайнер.

Кстати, астрологи советуют встречать праздник в узком кругу, ведь тигр не любит слишком больших компаний.