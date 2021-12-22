Круживший несколько часов под Минском самолет «Белавиа» благополучно вернулся в аэропорт вылета

Самолет несколько часов кружил над Минском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», который вылетел в Ташкент, а потом развернулся и несколько часов кружил над Минском, благополучно вернулся в аэропорт вылета. Наземные службы готовы принять борт и безопасно его посадить, сообщает Национальный аэропорт Белоруссии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что пассажирский Boeing 737 вылетел в столицу Узбекистана 21 декабря в 20:15 по минскому времени. Лайнер, выполнявший рейс должен B2755 должен был прибыть в Ташкент через пять часов, однако, долетев до Быхова, борт «Белавиа» развернулся, сделал несколько кругов в небе и взял курс на Минск.

По данным агентства Sputnik Беларусь, причиной такого решения экипажа стали технические неполадки. Перед приземлением самолет более двух часов вырабатывал топливо над Березино.

Сайт «Белавиа» информирует, что вечерний рейс в Ташкент «задержан», вылет из Минска ожидается в 23:30.