Пентагон: Власти США разрешили продать Литве ПТРК Javelin на 125 млн долларов

Литва попросила у США продать ей противотанковые ракетные комплексы (ПРК) Javelin Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон разрешил Пентагону продать Литве американские противотанковые ракетные комплексы (ПРК) Javelin, ракеты к ним, а также командно-пусковые блоки и другое сопутствующее оборудование, сумма сделки уценивается в 125 миллионов долларов.

Об этом во вторник, 21 декабря, сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, которое входит в структуру Минобороны США. Уточняется, что по просьбе Вильнюса, с учетом дополнительных запросов литовской стороны, прибалтийской республике предполагается поставить 341 ракету FGM-148F и 30 командно-пусковых блоков ПТРК Javelin, а также зарядные блоки для батарей, тренажеры, справочные материалы и услуги технического сопровождения.

«Госдепартамент вынес определение, одобрив возможную иностранную военную продажу правительству Литвы ракет Javelin и сопутствующего оборудования на оценочную стоимость 125 миллионов долларов», - говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается, что Агентство по сотрудничеству уже уведомило конгресс об этой возможной сделке.

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