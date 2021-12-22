Пять идей, как оригинально упаковать новогодний подарок Фото: Иван ПРОХОРОВ

Упаковка новогоднего подарка важна, как и сам презент. Это проявление внимания не меньше, чем сам подарок.

Многим уже надоели однотипные банты и оберточная бумага, и дизайнеры дают советы, как можно креативно оформить подарок, чтобы он запомнился получателю, сообщает Profile.ru.

Вариант первый: монохромный дизайн

Этот вариант давно пользуется популярностью. Правило простое: нужно подобрать ленту того же тона, что и оберточная бумага.

Один из варианта такого стиля упаковки – это вощеная бумага и ребристая лента.

Вариант второй: необычные детали

Речь идет про маленькие акценты, которые привлекут внимание. Например, на ленточку можно повесить колокольчик. Самому вырезать снежинку или иной символический узор, который приклеить на упаковку.

Тогда подарок будет выглядеть уникально.

Третий вариант: советы от природы

Вместо традиционной ленточки, на упаковку можно добавить веточку эвкалипта, ели, засушенного или живого цветка, веточку рябины.

Бумага может быть как в тон декора, так и контрастировать с ним.

Четвертый вариант: альтернатива ленте

Атласные ленты с большими бантами уходят в прошлое. Сейчас на пике популярности шерстяные нитки, бечевки, бумажный шпагат, тесьма. Они отлично сочетаются с крафтовой и просто однотонной бумагой.

Пятый вариант: на контрасте

Подарок можно обвернуть крафтовой бумагой и перевязать черной или темно-бордовой лентой. Такой подарок будет стилизован под мистическую посылку.