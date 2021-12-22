В Южной Осетии продолжаются поиски пятого военного, попавшего под лавину

Сотрудники МЧС спасают российских военных, которые оказались под снежными завалами. Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

В Южной Осетии продолжаются поиски пятого российского военнослужащего под снежными завалами, поисково-спасательная операция не прекращалась ни на минуту, и работы будут продолжаться всю ночь. Об этом рассказал журналистам замглавы МЧС республики Ацамаз Бестауты.

«Поиски пятого военнослужащего продолжаются. Спасательные работы будут идти и всю ночь, пока его не найдут. На Транскаме идет снег, что также затрудняет поисковые работы», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 21 декабря на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии сошла снежная лавина, она накрыла кабинку в Рокском тоннеле, в которой находились на посту пятеро российских военных.

В результате двое погибли: одного спасатели нашли уже мертвым, второй скончался по дороге в больницу, двоих удалось извлечь из-под снежных завалов живыми, их с обмороженными руками и ногами доставили в ЦРБ Цхинвала. Пятого ищут на месте схода лавины.