В Челябинской области загорелось ответвление газопровода

Фото из архива МЧС

В ночь на среду, 22 декабря, в Чебаркульском районе Челябинской области загорелся отвод магистрального газопровода. К этому часу пожар уже удалось потушить. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе областного главка МЧС, сигнал о возгорании на подземном ответвлении магистрального газопровода высокого давления «Уренгой – Помары – Ужгород» поступил в 01:16 по московскому времени, ЧП случилось на участке «Чебаркуль – Катав-Ивановск».

Когда первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место, происходило «факельное горение газа из подземного газопровода» протяженностью 16 километров. Бригада газовой службы перекрыла участок, переключила на резервную схему. Полностью потушить огонь удалось только к утру.

«В 06:55 (по местному времени, 04:55 мск) горение на газопроводе ликвидировано», - говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.

Пожар в общей сложности тушили 58 человек, было задействовано 18 единиц техники.