Nagoya TV: В Японии экстренно сел военный самолет с неисправным двигателем

В аэропорту японского города Нагоя экстренно сел военный самолет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В аэропорту японского города Нагоя (административный центр префектуры Айти в центральной части страны) совершил экстренную посадку военно-транспортный самолёт С-130, принадлежащий Силам самообороны Японии, передает телеканал Nagoya TV.

По его данным, борт выполнял тренировочный полет, когда обнаружил неисправность одного из двигателей, и пилоты приняли решение посадить военный борт в ближайшем гражданском аэропорту. В результате экстренной посадки никто не пострадал, самолет успешно приземлился. Причины поломки выясняются.

Ранее сайт kp.ru писал о другом авиапроисшествии. Накануне самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» вылетел из Минска в Ташкент, а потом развернулся и несколько часов кружил над городом, В итоге лайнер благополучно вернулся в аэропорт вылета.

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