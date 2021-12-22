CBS: В США известного ученого признали виновным в сокрытии связей с Китаем

Чарльз Либер — один из крупнейших в мире специалистов по нанотехнологиям Фото: REUTERS

Известного американского ученого, одного из крупнейших в мире специалистов по нанотехнологиям Чарльза Либера в США признали виновным в сокрытии связей с Китаем и доходов от научного сотрудничества с КНР, передает телеканал CBS.

Присяжные в федеральном суде Бостона сочли доказанным, что бывший декан факультета химии и химической биологии Гарвардского университета предоставлял властям ложную информацию и подавал фиктивные налоговые декларации, а также не уведомил США о наличии у него банковского счета в Китае.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Чарльза Либера арестовали 28 января 2020 года из-за того, что он без ведома работодателя участвовал в международной программе «Тысяча талантов», с помощью которой Китай привлекает ученых со всего мира. Дело в том, что американский профессор в официальных заявлениях отрицал участие в этой программе и наличие связей с КНР.

По версии обвинения, Либер получал солидную зарплату и грант на исследования — миллион долларов (часть суммы обычно идёт на покупку реактивов и другие организационные расходы, а часть — в карман самому учёному).

Кроме того, как утверждают американские прокуроры на основе взломанной спецслужбами электронной почты, в 2012 году учёный подписал контракт с Уханьским технологическим университетом, из-за чего его заподозрили даже в причастности к созданию коронавируса.