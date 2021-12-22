Что произошло в ночь на 22 декабря

«КП» – о последних новостях на утро 22 декабря 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят на востоке Украины провокации с применением химических веществ, назвав их «несоответствующими действительности».

На расширенном заседании коллегии Минобороны России во вторник, 21 декабря, Сергей Шойгу рассказал, что американцы хотят устроить в Донбассе провокацию в стиле «Белых касок», с этой целью в два города Донецкой области доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами. По данным российской разведки, сейчас на украинской территории находятся около 120 сотрудников американских ЧВК.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции, который ранее был одобрен Госдумой и Советом Федерации. Полицейские получили право без ограничений проникать в квартиры и дома, если есть данные, что там происходит или произошло преступление, хранятся запрещенные вещества или предметы, а также при оцеплении места происшествия досматривать имущество граждан техническим средствами и вскрывать припаркованные машины, если существует угроза теракта, если в салоне закрыт беспомощный человек или ребенок, если за рулем находится преступник.

США намерены использовать средства и механизмы Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы привлечь Россию к ответственности за якобы допущенные нашей страной нарушения в сфере торговли. Об этом говорится в ежегодном докладе американского представителя на торговых переговорах Кэтрин Тай. По мнению торгпреда США, проводимое Россией импортозамещение – нарушение норм ВТО.

К слову, в качестве дополнительных «мер воздействия» на Москву в случае надуманной «российской агрессии» в отношении Украины американские власти могут ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию.

Цены на газ в замерзающей Европе накануне превысили отметку в рекордные 2 000 долларов за тысячу кубометров. До этого утром стоимость голубого топлива в Европе выросла почти на 8%, газ впервые с 6 октября подорожал до 1 850 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее, 20 декабря, компания «Газпром» решила не бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе 2022 года, а позже приостановила транзит газа в Германию по газопроводу «Ямал – Европа».

Известного американского ученого, одного из крупнейших в мире специалистов по нанотехнологиям Чарльза Либера в США признали виновным в сокрытии связей с Китаем и доходов от научного сотрудничества с КНР. Присяжные сочли доказанным, что бывший декан факультета химии и химической биологии Гарвардского университета предоставлял властям ложную информацию и подавал фиктивные налоговые декларации. По версии обвинения, Либер получал солидную зарплату и грант на исследования, а также подписал контракт с Уханьским технологическим университетом, из-за чего его заподозрили даже в причастности к созданию коронавируса.

Кстати, о ковиде. Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России уже выявлен 41 случай заражения «омикроном». Все больные находятся в стационаре.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал основные симптомы заболевания при штамме «омикрон»: першение в горле, субфебрильная лихорадка с невысокой температурой и мышечные боли (миалгия).

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