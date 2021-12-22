Авторам Telegram-каналов станет удобнее развивать свои каналы в Дзене

Блогерам из Telegram станет удобнее развивать свои каналы в Дзене Фото: Яндекс.Дзен

Авторам из Telegram стало еще выгоднее и удобнее развивать свой канал в Дзене. Яндекс.Дзен также обновил бота для кросспостинга из Telegram-каналов: теперь создатели контента смогут выбирать, какие посты публиковать в Дзене и синхронизировать правки в постах на обеих платформах.

В ноябре 2021 года сервис запустил бота, который синхронизирует посты в Telegram-канале и в Дзене, чтобы блогеры могли зарабатывать и находить новых читателей в Яндексе. С помощью него можно не только настроить автоматическую публикацию постов, но и вносить правки, которые отобразятся сразу на двух платформах, а еще – публиковать посты в Дзен выборочно.

Благодаря кросспостингу авторы Telegram-каналов могут найти в Дзене новую релевантную аудиторию и подписчиков, а программа поддержки формата поможет заработать на популярных постах. Стать автором Дзена и подать заявку на участие в программе развития постов можно поссылке.

Чтобы настроить кросспостинг в Дзен, нужно создать канал на платформе и добавить бота в список администраторов Telegram-канала. Подробную инструкцию, как пользоваться ботом, можно почитать здесь.