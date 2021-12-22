Кадыров призвал МИД РФ принять меры после открытия парка имени лидера чеченских сепаратистов в Турции

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал МИД РФ принять меры после того, как в Турции открыли парк, названный в честь самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева.

- Обращаюсь и к Министерству иностранных дел Российской Федерации: нынешние действия турецких властей - это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками, — написал политик у себя в Telegram.

Он посоветовал российскому внешнеполитическому ведомству принять дипломатические меры. Кроме того, Кадыров призвал турецкого лидера Тайипа Эрдогана определиться, выступает ли он за «честные и прозрачные» отношения с РФ.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что словам режиссера Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа необходимо дать правовую оценку. По его словам, в частности, их следует проверить «на факт антигосударственного и экстремистского характера». Он подчеркнул, народ Чечни уже неоднократно подтверждал, что желает оставаться частью России, в том числе на «многомиллионном митинге в Грозном» и на референдуме в 2003 году. Напомним, Сокуров на встрече президента России Владимира Путина с СПЧ заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил исключить их из состава России. Путин категорически не согласился с ним.