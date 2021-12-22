Посольство России в США призвало НАТО не принимать в альянс бывшие советские республики

Российское посольство в США призвало НАТО не принимать в альянс бывшие советские республики Фото: REUTERS

Российское посольство в Соединенных Штатах Америки призвало НАТО не принимать в альянс бывшие советские республики.

Так в дипведомстве отреагировали на слова пресс-секретаря МИД США Неда Прайса, заявившего, что Россия якобы ответственна за эскалацию, а не Соединенные Штаты и Украины. Посольство обвинило Вашингтон в создании военного плацдарма на границе России.

- Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны. А именно принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отказаться от приема в альянс ранее входивших в СССР государств, — говорится в сообщении российского посольства в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков. В понедельник замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что официальный Вашингтон пока не предоставил какого-либо ответа на предложения Москвы. Он добавил, что российская сторона ждет ответа, но пока видит только публичные высказывания, которые не имеют значения.