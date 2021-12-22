Захарова связала провокации НАТО и негативное отношение США к «Северному потоку — 2»

В МИД РФ связали провокации НАТО и негативное отношение США к «Северному потоку — 2» Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова связала провокации НАТО в Черном море к негативному отношению Соединенных Штатов Америки к «Северному потоку — 2».

- Вся провокативная деятельность (НАТО) в основе своей имеет опять же дикую аллергию США и в принципе натовского сообщества - очень многих представителей НАТО - в отношении энергетического выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам проекта (газопровода «Северный поток – 2»), — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова считает, что члены альянса осознали бесполезность политического давления и теперь пытаются спровоцировать Россию другими методами.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сообщила, что Вашингтон продолжает обсуждать с Берлином ситуацию вокруг проекта трубопровода «Северный поток – 2» в свете напряженности вокруг Украины. Помощник госсекретаря США отметила, что Вашингтон рассматривает «Северный поток – 2» как «российский геополитический проект, который подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества». Донфрид также сообщила, что Вашингтон и Берлин достигли соглашения по газопроводу. Так США признали, что санкционные меры не остановят реализацию проекта, а Германия обязалась добиваться продления транзита российского газа через украинскую территорию.