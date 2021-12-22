Патриарх Кирилл подарил Папе Римскому на 85-летие икону «Знамение Божьей матери»

Патриарх Кирилл Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил, что передал Папе Римскому Франциску письменное поздравление от патриарха Кирилла с 85-летием и икону «Знамение Божьей матери». Он также рассказал, что надеется на встречу Франциска и Кирилла в 2022 году.

- Я надеюсь, что следующая встреча между патриархом Кириллом и папой Франциском состоится в 2022 году. Мы сегодня сумели обсудить конкретные даты и конкретные места, но все это подлежит конкретизации и согласованию, поэтому мы пока не можем объявить ни дату, ни место, — сказал Иларион после встречи с Папой в Ватикане.

Напомним, Папа Римский Франциск готов встретиться в Москве с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Скорее всего, дата и место события будут озвучены примерно за неделю до его проведения. По мнению митрополита Илариона, важен не столько сам факт встречи, сколько то, о чем будут общаться главы двух церквей и то, к чему они придут в ходе диалога.