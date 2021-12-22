Ограничений по оказанию плановой и профилактической медицинской помощи в регионе нет»: губернатор Тюменской области ответил на вопросы жителей региона

Итоги уходящего 2021 года, борьба с пандемией COVID-19, строительство целого ряда новых социальных объектов, жилищно-коммунальные тарифы – вот лишь некоторые важнейшие темы прямой линии, которую губернатор Тюменской области Александр Моор провел 21 декабря. Прямая линия длилась 1,5 часа, глава региона ответил на 67 вопросов.

Немалое количество вопросов, поступивших на прямую линию, касалось работы региональной системы здравоохранения. Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для тюменских медиков, подчеркнул губернатор.

«Никаких ограничений по оказанию плановой и профилактической медицинской помощи в регионе нет, но возникают трудности из-за дефицита кадров. Очень много сил отвлечено на борьбу с ковидом. К тому же на пандемию наложился рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Отрасли нужно время на восстановление. Это займет какое-то время», – констатировал глава региона.

В то же время, несмотря на пандемию, тюменская медицина продолжает активно развиваться. На реализацию пятилетней региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году израсходован миллиард рублей, рассказал Александр Моор. Деньги идут на капитальный ремонт поликлиник, строительство новых медицинских объектов, закупку медтехники.

Отвечая на вопросы тюменских родителей, губернатор назвал сроки строительства ряда учреждений образования. Например, возведение школы с дошкольным отделением в поселке Московский Тюменского района начнется в 2022 году. А Красноярская школа в Ярковском районе включена в программу замены деревянных школьных зданий. Ввод в эксплуатацию новой кирпичной школы на 60 мест запланирован на 2024 год.

Александр Моор подчеркнул, что каждый нуждающийся маленький пациент с сахарным диабетом в Тюменской области получит аппарат непрерывного мониторинга глюкозы: «Вопрос лекарственного обеспечения детей с сахарным диабетом находится под моим личным контролем».

С учетом стоимости аппаратов непрерывного мониторинга глюкозы, в год на одного ребенка необходимо порядка 250 тысяч рублей. «Для многих родителей эта сумма зачастую неподъемная величина. Поэтому надо оперативно представить мне решение о выделении средств из областного бюджета, чтобы обеспечить каждого маленького пациента аппаратом непрерывного мониторинга. Это надо сделать быстро и эффективно», – поручил губернатор департаменту здравоохранения Тюменской области.