Депутат Милонов предложил создать единый сервис о фактах нарушения прав потребителя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов направил письмо на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева с предложением создать новый электронный сервис, в котором можно будет оперативно сообщать в единый ситуационный центр о фактах нарушения прав потребителя.

"Прошу вас рассмотреть и оценить идею о создании нового электронного сервиса для граждан России, в котором была бы предусмотрена возможность оперативно сообщать в единый ситуационный центр о фактах нарушения прав потребителя в сфере розничной торговли, услуг ЖКХ и произвола (либо ненадлежащего, халатного или преступного исполнения обязанностей) государственных служащих", - цитирует текст письма RT.

По мнению депутата, надзор за соблюдением прав потребителей в России "приобретает особую значимость в деле сохранения благополучия и социального мира".

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею Милонова и отметил, что "в интернете огромное количество роликов, где полки магазинов просто завалены просроченными продуктами", передает Москва 24.

Ранее депутат Милонов предложил создать в России "школофоны". По его мнению, список должны составлять мобильные устройства, которые выполняют образовательные функции и позволяют детям связываться с родителями, рассказывает ФАН.