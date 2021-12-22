Военные ученые США готовятся объявить о создании вакцины от всех штаммов COVID-19

Военные медики США готовятся объявить о создании универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса. Фото: REUTERS

Специалисты Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида из США готовятся в течение нескольких недель объявить о разработке новой вакцины от COVID-19. Этот препарат будет эффективен против всех известных штаммов коронавирусной инфекции, включая «омикрон», пишет Defense One.

Первые клинические испытания универсальной вакцины дали положительные результаты, рассказал изданию директор отделения новых инфекционных заболеваний при центре Кайвон Моджаррад.

Над созданием «панкоронавирусной вакцины» в США работают около двух десятков исследовательских групп. Она прошла успешные испытания на животных, а в декабре завершилась первая фаза клинических испытаний на людях. Сейчас ее результаты проходят окончательную проверку.

Вакцину испытывали на людях, которые ранее не болели ковидом и не вакцинировались. Следующим шагом будет испытание ее на людях, которые раньше переболели коронавирусной инфекцией или были вакцинированы от CОVID-19.

«Мы решили не фокусироваться на изначальном появлении коронавируса, понимая, что вирусы мутируют и будут появляться новые варианты. Наша подход позволяет людям подготовиться к этому», - сказал Моджаррад.

Ранее на kp.ru сообщалось, что штамм «омикрон» COVID-19 обнаружен уже в 106 странах мира, при этом у ВОЗ нет точной информации о тяжести течения заболевания при заражении новым штаммом.