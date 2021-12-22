Губернатор Василий Орлов: «В частных детсадах Приамурья создается 90 новых мест, их стоимость будет максимально приближена к государственной»

Еще 90 детей в 2022 году пойдут в детские сады благодаря нацпроекту «Демография». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области в 2022 году продолжится работа над созданием новых мест в детских садах. Регион не только строит дошкольные образовательные учреждения, но и активно работает с индивидуальными предпринимателями. Благодаря нацпроекту «Демография» в частных детских садах в следующем году появится 90 новых мест, которые по стоимости будут сравнимы с муниципальными детсадами. По словам главы Амурской области Василия Орлова, эти места отдадут в первую очередь детям, которые сейчас ждут своей очереди.

- В 2022 году в частных детских садах по нацпроекту «Демография» будет создано 90 новых мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, – рассказал губернатор Василий Орлов. – Претендовать на новые места смогут дети, которые стоят в очереди в муниципальные дошкольные образовательные организации. Стоимость услуг будет максимально приближена к цене государственных садов.

Какие именно частные детские сады получат субсидии от государства на создание новых мест, решит конкурсный отбор. Его проводит региональное министерство образования и науки.

В этом году в рамках нацпроекта «Демография» Амурская область получила 8 миллионов рублей на создание новых мест в частных детских садах. Благодаря этой поддержке в садики пошли 65 детей в возрасте от полутора до трех лет. В 2020 году три частных детских сада в Благовещенске также получили субсидии и создали 30 новых мест.

Вопрос с очередями в дошкольные образовательные учреждения будет решен в ближайшие несколько лет. Сейчас в Приамурье строятся три новых садика: на 70 мест - в селе Екатеринославка Октябрьского района, на 50 мест в поселке городского типа Магдагачи и на 120 мест в селе Чигири Благовещенского района.

Ранее Василий Орлов рассказал, что в следующем году в Приамурье будет продолжена работа по модернизации спортзалов в сельских школах. В рамках нацпроекта «Образование» в 2021 году были отремонтированы 11 спортивных залов. На 2022 год в Амурской области планируется реконструировать еще восемь спортивных площадок в сельских учебных заведениях. Обновленные спортивные залы пользуются у ребят большой популярностью: занятия и тренировки на них идут с утра и до вечера. В первой половине дня в школах проходят уроки физкультуры, а затем проводятся мероприятия дополнительного образования. Дети разных возрастов играют в волейбол, баскетбол, участвуют в военно-патриотических играх и мероприятиях. Модернизация спортивных залов в сельских школах Амурской области в рамках национального проекта «Образование» стартовала в 2019 году. В первый год реализации нацпроекта в регионе обновили восемь спортивных залов, столько же площадок было отремонтировано в 2020 году.