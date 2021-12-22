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Происшествия22 декабря 2021 9:04

Силовики проводят обыски у мэра Краснодара Алексеенко

Это может быть связано с делом о коррупции
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Андрей Алексеенко Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Андрей Алексеенко Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Силовики проводят обыски дома у мэра Краснодара Андрей Алексеенко. Об этом сообщил «КП-Кубань» со ссылкой на несколько источник в окружении градоначальника.

Отмечается, что оперативники нагрянули к главе кубанской столицы в 6:00 по местному времени. В администрации Краснодара сообщили, что пока не знают, задержан ли Алексеенко официально. Сейчас уточняются детали происходящего.

Предположительно, обыски идут по делу о коррупции. Сейчас силовики проводят следственные действия в рабочих кабинетах администрации города. Эту информацию подтвердили в мэрии.

Ранее сотрудники МВД и Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Как предположил источник «КП-Казань», задержание может быть связано с делом о заказном убийстве, которое было совершено еще в 1990-х годах или делом, связанном с коррупцией. Гафурова доставили самолетом в Москву. В пресс-службе вуза указали на отсутствие официальной информации о задержании и отказались от комментариев.