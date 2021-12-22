В России выявлено 25 264 случая заражения коронавирусом 22 декабря 2021 года

В России выявлено 25 264 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 25 264 случая COVID-19. С начала пандемии было выявлено 10 292 983 случая.

Лидером по заболеваемости стал Санкт-Петербург, где за сутки заболели 2166 человек. Вторым идет Москва с 1904 случаями заражения. Тройку замыкает Московская область — 1351 случай.

Кроме того, медики зафиксировали 1020 летальных исходов. Еще 42 322 человек выписали из больницы после болезни.

Ранее основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс дал прогноз о том, когда закончится пандемия коронавируса. По его мнению, сейчас мир, возможно, переживает самую сложную часть этой истории, но она может закончиться уже в 2022 году. Как сообщил Гейтс в Твиттер, к штамму «омикрон» нужно относиться серьезно, так как до сих пор неизвестно, насколько тяжелые симптомы он способен вызвать. Особенно с учетом его заразности, напомнил бизнесмен. Однако, считает Гейтс, если мир будет ответственно подходить к ситуации и принимать необходимые меры, в 2022 году пандемия может закончиться.