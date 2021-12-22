В Москве умер 91-летний председатель Российского совета ветеранов Иван Шилов

В Москве умер 91-летний глава Совета ветеранов Иван Шилов. Фото: "Ветеранские вести".

В Москве на 92-м году жизни умер генерал-полковник Иван Федорович Шилов, председатель Российского Совета ветеранов ОВД и Внутренних войск. Об этом сообщает издание «Ветеранские вести». Иван Шилов умер после продолжительной болезни, уточняет издание.

Иван Шилов родился в 1930 году. Он начинал службу солдатом внутренних войск, учился в Калининградском военном училище и Академии МВД СССР, служил в уголовном розыске в Хабаровском крае и в Кемеровской области.

В 1983 году генерал Шилов возглавил Главное управление уголовного розыска МВД СССР, затем Главное управление внутренних дел Московской области. С марта 1988 года – заместитель Министра, первый заместитель Министра внутренних дел СССР. С 2002 года Иван Шилов возглавлял общественную организацию ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орденом Александра Невского, «Знак Почёта», «Трудового Красного знамени», «Дружбы народов» и другими наградами.

В ноябре 2021 в Северной Осетии умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев, внесенный в Книгу рекордов России.