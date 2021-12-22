МИД РФ пообещал скорый ответ на ограничение вещания RT DE в Германии

В МИД РФ пообещали скорый ответ на ограничение вещания RT DE в Германии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что РФ в скором времени ответит на ограничение вещаний телеканала RT DE в Германии.

- Берлин заставил оператора европейской спутниковой связи исключить RT DE из вещания. Это факт преследования средства массовой информации, информационная сегрегация. Реакция не заставит себя ждать, — написала она в Telegram.

Позже глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе интервью RT не исключил, что Москва ответит зеркально. Он назвал ситуацию с ограничением вещания телеканала вопиющей и заявил о причастности властей Германии к этому.

Ранее Мария Захарова заявила об отсутствии у Германии юридических оснований для запрета вещания телеканала RT через спутник. Во внешнеполитическом ведомства назвали действия немецких властей прямым препятствованием работе журналистов. Захарова напомнила, что спутник, через который собирался вещать канал, является частным, и Берлин не имеет юридического права для запрета вещания.