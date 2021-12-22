В Кремле сожалеют, что в Турции назвали парк в честь чеченского сепаратиста Дудаева

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле сожалеют о решении властей турецкого города назвать местный парк в честь самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева.

Россия уведомила Турцию о своей обеспокоенности по дипломатическим каналам, отметил он. При этом Песков заявил, что понимает эмоциональную реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова.

- Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, несколько войн, которые были спровоцированы, начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России, — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал Министерство иностранных дел России принять меры после того, как в Турции открыли парк, названный в честь чеченского сепаратиста Джохара Дудаева. Он посоветовал российскому внешнеполитическому ведомству принять дипломатические меры. Кроме того, Кадыров призвал турецкого лидера Тайипа Эрдогана определиться, выступает ли он за «честные и прозрачные» отношения с РФ.