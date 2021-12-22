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Политика22 декабря 2021 9:57

Песков сообщил о подготовке личной встречи лидеров СНГ в Санкт-Петербурге

В Кремле допустили личную встречу Путина и Лукашенко
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке личной встречи лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге.

- Действительно есть подготовка к личной встрече президентов, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Также он допустил личную встречу президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Ранее Владимир Путин по телефону рассказал французскому коллеге Эмманюэлю Макрону о работе российских дипломатов по гарантиям безопасности, предложенных Москвой. Кроме того, сообщается, что лидеры государств обсудили также темы, связанные с Украиной, среди которых ситуация в Донбассе. Отмечается, что президент России привёл «конкретные примеры», которые говорят о нарушениях незалежной Минских соглашений.