Песков сообщил о подготовке личной встречи лидеров СНГ в Санкт-Петербурге

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке личной встречи лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге.

- Действительно есть подготовка к личной встрече президентов, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Также он допустил личную встречу президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Ранее Владимир Путин по телефону рассказал французскому коллеге Эмманюэлю Макрону о работе российских дипломатов по гарантиям безопасности, предложенных Москвой. Кроме того, сообщается, что лидеры государств обсудили также темы, связанные с Украиной, среди которых ситуация в Донбассе. Отмечается, что президент России привёл «конкретные примеры», которые говорят о нарушениях незалежной Минских соглашений.