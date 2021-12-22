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Политика22 декабря 2021 9:58

Лавров назвал хорошими шансы на восстановление ядерной сделки с Ираном

В Вене пройдет очередной этап переговоров
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Глава российского МИД Сергей Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского МИД Сергей Лавров оценил перспективы восстановления ядерной сделки с Ираном. По мнению дипломата, для этого есть все шансы.

Ядерная сделка между Ираном, Германией и пятью постоянными членами Совбеза ООН была заключена в 2015 году и устанавливала, что Тегеран должен допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из сделки, что привело к постепенному отказу Тегерана от соблюдения договора. В 2021 году прошло шесть раундов переговоров, чтобы вернуться к установленным договоренностям.

Как отметил Сергей Лавров накануне нового раунда переговоров в Вене, у сторон есть хорошие шансы возобновить ядерную сделку.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал, как западные коллеги отреагировали на предложения по гарантиям безопасности в Европе, созданные РФ. Об этом дипломат рассказал в среду, 22 декабря.