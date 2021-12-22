Собянин сообщил, что система видеонаблюдения в Москве снизила количество убийств в 2,5 раза

Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система видеонаблюдения помогла значительно снизить количество различных преступлений в столице России. Он отметил существенную роль цифровых сервисов в повышении безопасности жителей города.

- Число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж - в 13 раз, хищений автомобилей - в девять раз, погибших в ДТП - в два раза. Задача - совершенствовать эти технологии, чтобы с каждым годом все районы Москвы становились более спокойными и безопасными для повседневной жизни, — сказал градоначальник.

Он добавил, что цифровая трансформация окажет влияние и на государственные услуги. Собянин заявил, что за последние десять лет в России стало возможным быстрое оформление различных документов и пособий.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичная система здравоохранения доказала свою способность противостоять пандемии коронавируса. Глава города подчеркнул, что пандемия COVID-19 стала тяжелым испытанием и для простых горожан, и для бизнес-сообщества Москвы. Коронавирусом в столице переболели более 2 миллионов человек. Мэр напомнил, что без медицинской помощи не остался ни один москвич, заболевший ковидом. При этом в столице была сохранена служба оказания плановой медицинской помощи.