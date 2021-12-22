Песков сообщил, что Путин пока не определился с кандидатурой нового главы МЧС

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не определился с кандидатурой нового главы МЧС.

- Как вы знаете, до сих пор указа президента (о назначении главы МЧС) не было, президент его не подписывал. Когда президент определится и подпишет документ, мы сообщим об этом, заранее мы никогда не анонсируем кадровые вопросы, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Напомним, прежний глава министерства Евгений Зиничев трагически погиб в начале сентября 2021 года при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека. Он занимал пост министра с 2018 года. За время работы Зиничев был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова. Также имел ведомственные награды Федеральной службы охраны. Исполняющим обязанности руководителя МЧС был назначен Александр Чуприян.