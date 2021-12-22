Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 10:33

Россияне начали скупать шапки-ушанки и валенки из-за холодной зимы

Отмечается, что шубы чаще всего покупают в Костромской и Кировской областях, а также в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Бурятии
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Россияне начали скупать шапки-ушанки и валенки из-за холодной зимы

Россияне начали скупать шапки-ушанки и валенки из-за холодной зимы

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пресс-службе Wildberries рассказали, что россияне из-за холодной зимы в декабре стали активно покупать традиционные теплые вещи.

Так, спрос на валенки с 1 по 20 декабря 2021 года вырос в 2,5 раза, галош - в два раза, а шапок-ушанок - в три раза. Аналитики заявили, что большой популярностью этой зимой пользуются экошубы из искусственного меха.Самые востребованные модели стоят от 7 до 20 тысяч рублей, сообщает "Газета.ru".

Отмечается, что шубы чаще всего покупают в Костромской и Кировской областях, а также в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Бурятии.

Сайт KP.ru рассказывал, что в Москву и Московскую область пришла настоящая зима. Оттепели начала месяца сменились сильными снегопадами. 13-14 декабря 2021 года снегопад стал самым сильным за последние 32 года.

Специалисты прогнозируют, что аномальные холода в Москве продлятся до конца недели, затем морозы немного отступят и погода войдет в климатическую норму.