Россияне начали скупать шапки-ушанки и валенки из-за холодной зимы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пресс-службе Wildberries рассказали, что россияне из-за холодной зимы в декабре стали активно покупать традиционные теплые вещи.

Так, спрос на валенки с 1 по 20 декабря 2021 года вырос в 2,5 раза, галош - в два раза, а шапок-ушанок - в три раза. Аналитики заявили, что большой популярностью этой зимой пользуются экошубы из искусственного меха.Самые востребованные модели стоят от 7 до 20 тысяч рублей, сообщает "Газета.ru".

Отмечается, что шубы чаще всего покупают в Костромской и Кировской областях, а также в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Бурятии.

Сайт KP.ru рассказывал, что в Москву и Московскую область пришла настоящая зима. Оттепели начала месяца сменились сильными снегопадами. 13-14 декабря 2021 года снегопад стал самым сильным за последние 32 года.

Специалисты прогнозируют, что аномальные холода в Москве продлятся до конца недели, затем морозы немного отступят и погода войдет в климатическую норму.