СК возбудил уголовное дело о взятке после задержания мэра Краснодара

Андрей Алексеенко Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере после задержания мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, в 2018 году, когда Алексеенко занимал пост первого заместителя главы Краснодара, политик получил ружье стоимостью в 1,6 миллиона рублей. Взятка полагалась за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара.

Напомним, днем, 22 декабря, появилась информация, что силовики проводят обыски дома у Андрея Алексеенко. Отмечалось, что оперативники нагрянули к главе кубанской столицы в 6:00 по местному времени. Сейчас силовики проводят следственные действия в рабочих кабинетах администрации города. Эту информацию подтвердили в мэрии. С градоначальником работает представитель СК.