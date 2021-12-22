Яндекс упростил поиск фильмов и сериалов

В поиске Яндекса стало удобнее выбирать и смотреть фильмы и сериалы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис Яндекс обновил алгоритмы поиска по видео, чтобы пользователям было удобнее выбирать фильмы и сериалы. Об этом рассказали в пресс-службе платформы.

Как отмечают в компании, по статистике, количество пользователей, которые обращаются к Яндексу с запросами о кино, во время новогодних каникул удваивается. Чтобы найти нужный фильм было проще, Яндекс изменил оформление галереи, которая открывается, если ввести запрос «что посмотреть», «рождественские комедии» или, например, «сериалы 2021 года».

В карточке фильма вместе с обложкой, трейлером и рейтингами появилось краткое описание сюжета, а также информация, в каких онлайн-кинотеатрах фильм можно посмотреть. К поиску по видео подключены популярные онлайн-кинотеатры, в которых можно сразу начать просмотр.

Также пользователь может указать, подписки на какие стриминговые сервисы у него имеются, и тогда в первую очередь Яндекс предложит контент с этих площадок. Пользователи, у которых нет подписок, могут их приобрести или выбрать кино и сериалы из доступных для просмотра с рекламой от кинотеатров.

Фильмы, которые точно не интересуют пользователя, из галереи выбора можно скрыть, а фильмы, которые хочется увидеть, — сохранить в подборку.

Как ранее писал сайт kp.ru, стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» назвал главные песни артистов, а также главные тренды 2021 года. Об этом сообщили kp.ru в пресс-службе платформы.

Фото: пресс-служба Яндекса