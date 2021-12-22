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Общество22 декабря 2021 10:58

Песков заявил, что в Кремле нет единой позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам

Поручение Путина по индексации пенсий работающим пенсионерам прорабатывается
Мария ПАВЛОВА
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В Кремле пока нет единого мнения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам, сказал Песков.

В Кремле пока нет единого мнения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам, сказал Песков.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кремле пока нет единой позиции по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом в среду 22 декабря сообщил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

«Пока не сформулирована единая позиция на этот счет», - цитирует Пескова ТАСС.

При этом Песков отметил, что нельзя говорить о невыполнении соответствующего поручения Путина, которое тот дал в начале 2021 года.

«Оно выполнено, вопрос в проработке. Это очень сложный вопрос», - сказал он.

Песков добавил, что ситуация осложняется в связи с пандемией, влиянием пандемии на экономику и другие области.

Ранее на kp.ru сообщалось, что правительство РФ не поддержало законопроект по индексации пенсий работающим пенсионерам, так как затруднилось с определением источников средств для этой индексации.

Три сценария развития событий с индексацией пенсий пенсионерам, которые продолжают работать, читайте здесь.