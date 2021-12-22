Оперштаб перечислил способы защиты от «омикрона»

В оперативном штабе назвали способы защиты от «омикрона» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией перечислил способы защиты от нового штамма «омикрон».

- Перенесенное заболевание, за которым последовала вакцинация или повторная вакцинация, вероятно, увеличит эффективность нейтрализации и обеспечит защиту от тяжелого течения заболевания при инфицировании вариантом «омикрон», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» обнаружен уже в 106 странах мира. В организации рассказали, что «омикрон» распространяется быстрее, чем «дельта». Риск, связанный с новым штаммом, охарактеризован как «очень высокий». Причем это касается и стран с высоким уровнем коллективного иммунитета. Также пока у ВОЗ нет точной информации о тяжести течения болезни при заражении «омикроном». Однако у людей, которые переболели или прошли первичный курс вакцинации, нейтрализация штамма оказалась ниже, чем в случае с другими вариантами.