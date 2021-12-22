Госдума РФ приняла закон о запрете списывать социальные выплаты за долги

В России запретили высчитывать задолженность из социальных выплат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о запрете автоматического списания в счет погашения задолженности единовременных социальных выплат. Теперь сделать это можно только, если плательщик сам захочет погасить долги за счет соцвыплат, сообщается на сайте Госдумы в среду 22 декабря.

«Ранее мы уже приняли законы, запрещающие взыскивать долги, например, с пенсий, алиментов, защитили минимальный гарантированный доход граждан от списания по исполнительному производству. Теперь мы распространим эти гарантии на единовременные социальные выплаты», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что норма касается не только разовых выплат, но и других видов социальной помощи. В частности, от списания по исполнительному производству будут защищены новые пособия беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Банки смогут списать долги с этих выплат, только если сам заемщик решит погасить ими задолженность, добавил Володин.

«Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года», — подчеркнул Председатель Госдумы.

Ранее сообщалось, что в Кремле нет единой позиции по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.