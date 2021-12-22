В ДНР заявили о поставках на Украину химоружия ботулотоксина из США

Ботулотоксин - вещество, вызывающее ботулизм Фото: REUTERS

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что США поставили Украине контейнеры с химическим оружием ботулотоксином. Это одно из самых ядовитых в мире веществ, которое вызывает ботулизм.

Как сообщил Басурин, в США поставили на Украину ботулотоксин в больших количествах.

"В ноябре был доставлен уже сам химический препарат в 40-миллиметровых металлических контейнерах, он применяется, например, в гранатометах. Или с беспилотников, вес небольшой, чтобы скидывать с беспилотников. Химическое оружие поставлялось из Америки", - сказал Басурин в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия-1.

По его словам, также Украина получила от американских партнеров другое вещество - бензоксазепин. Оно также имеет отравляющее действие. Сейчас, как говорит Басурин, токсины находятся в Харьковской области, на артиллерийских складах неподалеку от линии соприкосновения.

Как ранее писал сайт kp.ru, Украина постоянно высказывает озабоченности вопросами безопасности, но никаких практически реализуемых предложений с ее стороны не видно. Об этом по итогам переговоров с украинской стороной заявил представитель Донецкой Народной Республики в подгруппе по безопасности в Контактной группе Алексей Никоноров.