Прокуроратура Голландии требует пожизненного заключения для обвиняемых по делу о крушении MH17 на Украине в 2014 году

Прокуратура Голландии просит пожизненное заключение для обвиняемых по делу о крушении пассажирского самолета над Украиной в 2014 году. Фото: REUTERS

Голландская прокуратура требует пожизненного заключения для обвиняемых по делу о крушении MH17 на Украине в июле 2014 года.

Слушания по делу проходят в судебном комплексе «Схипхол».

«Мы требуем, чтобы каждый из четверых обвиняемых был приговорен к пожизненному заключению», - цитирует ТАСС прокурора Манон Риддербекс.

Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью Украины, она унесла жизни 298 человек: погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. В числе погибших было трое маленьких детей. Самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия).

Пассажирский самолет был сбит ракетой.

В ООН заявили, что поражение ракетой малазийского самолета можно причислить к военным преступлениям.

Обвиняемые по делу о крушении МН17 - бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и офицеры ополчения ДНР Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Никто из них не присутствует на суде.

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