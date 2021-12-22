Видео задержания мэра Краснодара Алексеенко опубликовал СК

Андрей Алексеенко Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Следственный комитет России опубликовал видео задержания мэра Краснодара Андрея Алексеенко.

На кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов объясняет главе администрации кубанской столицы причину задержания.

Напомним, политик был задержан сегодня, 22 декабря. У него дома провели обыски. Силовики провели следственные действия в кабинетах администрации города. Данную информацию подтвердили в мэрии.

По версии следствия, в 2018 году, когда Алексеенко занимал пост первого заместителя главы Краснодара, политик получил ружье стоимостью в 1,6 миллиона рублей. Взятка полагалась за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара. Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о взятке в особо крупном размере.