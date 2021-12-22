Исследование: каждый второй россиянин знает код доступа к смартфону партнера Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалисты "Лаборатории Касперского" выяснили, что половина россиян (50%) знают код доступа к смартфону своего партнера.

Сообщается, что почти половина (47%) опрошенных из России подтвердили, что и партнер знает пароль от их смартфона. 43% респондентов посчитали естественным, что доступ к их аккаунту в iCloud или Google есть у всех членов семьи.

Эксперт компании по контентному анализу Анна Ларкина в беседе с изданием "Газета.ru" также отметила, что в настоящее время цифровая неприкосновенность может нарушаться установкой сталкерского ПО для слежки за человеком.

Ранее заместитель гендиректора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов рассказывал о признаках, которые указывают на то, что ваш смартфон взлом. По его словам, эти признаки такие же, как и при взломе компьютера или любого другого гаджета: замедление работы, "зависание" приложений, а также сокращение производительности устройства или быстрая разрядка аккумулятора.