Премьер Италии заявил, что у Европы нет возможностей для санкций против России в сфере газа

Цена газа в Европе превысила рекордные 2300 долларов за 1 тысячу кубометров Фото: REUTERS

Премьер-министр Италии Марио Драги прокомментировал возможность введения газовых санкций Евросоюзом против России. По мнению политика, у сообщества стран нет достаточно возможностей, чтобы реализовать такой комплекс ограничительных мер.

Свое мнение Драги выразил в среду, 22 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции в 2021 году.

"Давайте мы, европейцы, зададим себе вопрос, если мы хотим ввести санкции, которые касаются газа: действительно ли мы на это способны, достаточно сильны, правильный ли сейчас момент? Очевидно, ответы будут отрицательными", - заявил Драги в ходе итоговой пресс-конференции за год.

Премьер-министр Италии также отметил, что Евросоюзу стоит оставаться с Россией в состоянии диалога. По его мнению, такой путь решения конфликтов избирает и президент РФ Владимир Путин, который недавно провел переговоры с американским лидером Джо Байденом. Этим, по мнению Драги, президент показал приверженность дипломатическому пути, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, стоимость голубого топлива в европейском регионе впервые за время биржевых торгов превысила отметку в 2,3 тысячи долларов за 1 тысячу кубических метров. Об этом гласят данные лондонской биржи ICE.